Immigration illégale : le Royaume-Uni veut payer des influenceurs pour dissuader des candidats à l'exil

Le Royaume-Uni va payer des influenceurs étrangers pour dissuader des candidats à l’immigration illégale. Le Times révèle que des TikTokeurs albanais, notamment, ont été identifiés pour porter la bonne parole du gouvernement britannique.

Avec plus de 100 000 abonnés sur TikTok, le rappeur d'origine albanaise Omg Dioh a été sélectionné par le Home office (le ministère de l'Intérieur). Pour 6 000 euros maximum, il sera chargé de diffuser sur ses réseaux le message suivant : "ne partez pas au Royaume-Uni illégalement".

Il a été choisi parce que sa communauté est essentiellement composée de jeunes hommes. Des profils que l’on retrouve majoritairement dans les bateaux de fortune qui traversent la Manche. Pour l’Albanie, un blogueur, un écrivain et des comédiens ont été également identifiés. Un processus bientôt étendu en Égypte, au Vietnam, en Irak ou en Inde.

Une opération à plus de 600 000 euros

Une démarche aussitôt moquée par Matilda Thorpe, une actrice connue ici pour de nombreux rôles à la télévision. Elle a publié cette vidéo sur ses réseaux sociaux, largement partagée sur X. "Bonjour, je suis une célébrité britannique, dit-elle. Le gouvernement me paie… Pardon, me demande de vous dire, à vous de l’autre côté de la Manche, de ne pas venir dans vos petits bateaux. C’est vraiment nul ici. Personne n’a d’argent, il n’y a pas assez de nourriture, on ne peut pas payer le chauffage. En fait, je préférerais venir où vous êtes, si c’est possible"

Par tous les moyens le gouvernement britannique veut empêcher l’immigration illégale et montrer qu’il ne néglige aucune possibilité. Au total, l’opération influenceurs étrangers va lui coûter plus de 600 000 euros.

Certains des influenceurs repérés par le gouvernement ont indiqué dans la presse britanique qu'ils ne répondraient pas favorablement à cette proposition s'ils devaient être contactés, à l'instar de Fabio Daja (plus de 100 000 abonnés sur TikTok) dans le média inews.