Immigration : Bruno Retailleau veut doubler le temps de détention en centre de rétention

Bruno Retailleau souhaite augmenter le délai de rétention des migrants sous OQTF dans les centres de rétention administrative. Le délai passerait de 90 jours à 180, voire 210 jours. Explications.

Sur l’immigration et l’insécurité, le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, a proposé devant les députés de prolonger la durée en centre de rétention administrative (CRA) pour certains migrants en situation irrégulière. "On va jusqu’à 210 jours pour les terroristes. Pourquoi est-ce qu’on ne ferait pas 210 jours pour les crimes sexuels ?", a-t-il demandé. Pour y parvenir, une loi sera nécessaire. Le ministre entend également construire de nouvelles places dans ces CRA, pour passer de 2 000 à 3 000 d’ici 2027.

Les durées maximales plus longues dans les pays voisins

Pour l’heure, leur financement n’est toutefois pas acquis, et les syndicats de police ne sont pas convaincus par l’allongement de la durée de la rétention. Dans les pays voisins, les durées maximales dans les centres de rétention sont plus longues : 12 mois en Allemagne, et jusqu’à 18 en Italie. Au Royaume-Uni, il n’existe aucun délai maximum.

Bruno Retailleau fait ainsi le pari qu’avec plus de temps, les pays d’origine accorderont plus de laissez-passer consulaires, nécessaires aux expulsions. "À partir du moment où on n’obtient pas un laissez-passer dans le début de la rétention, on en obtient très peu à la fin de la rétention", note toutefois Serge Slama, professeur de droit public à l’université Grenoble-Alpes.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.