Expulsion des étrangers ayant commis des actes graves : Marine Le Pen dit "100 fois oui" à Gérald Darmanin

La proposition de Gérald Darmanin d'expulser de France "tout étranger" qui "a commis des actes graves" est saluée par Marine Le Pen. "C'est oui, 100 fois oui", a déclaré la cheffe de file des députés Rassemblement national, dimanche 10 juillet sur BFMTV. "On signera dès demain. On va même améliorer son texte, à mon avis, pour lui permettre d'être plus efficace, plus performant", a-t-elle ajouté. Et d'insister : "Aucune difficulté, c'est dans notre projet depuis des années."

Aujourd'hui, la loi fixe des conditions pour empêcher l'expulsion d'étrangers, notamment une arrivée sur le territoire avant l'âge de 13 ans. Mais le ministre de l'Intérieur souhaite modifier cette disposition. Cette mesure doit être intégrée à la future loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur (Lopmi), "présentée à la rentrée", selon Gérald Darmanin.

"Une parole des Français a été entendue"

"Cela fait partie des éléments qui montrent qu'une parole des Français a été entendue pendant la campagne législative", a estimé Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, dans l'émission "Le Grand Jury" RTL-LCI-Le Figaro, dimanche. Une proposition qui "doit pouvoir rassembler au-delà de notre seule majorité", selon lui, car "la sécurité n'est pas l'apanage de la droite".

La députée LFI Clémentine Autain a dénoncé sur Twitter une mesure qui "parl(e) aux tripes de l'extrême droite". Ce n'est pas la première fois que Gérald Darmanin est accusé d'emprunter à l'extrême droite. En 2020, il avait été épinglé pour avoir utilisé à de multiples reprises l'expression "ensauvagement" de la société, qui a été remise au goût du jour ces dernières années dans ces milieux.