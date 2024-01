Direct Loi immigration : des manifestations contre le texte prévues dans toute la France

La mobilisation reprend contre la loi immigration. Plus d'une centaine de rassemblements sont prévus dimanche 21 janvier à travers la France, pour dénoncer cette législation adoptée fin décembre par le Parlement, et qui a provoqué une onde de choc dans la majorité ainsi qu'au gouvernement. Les opposants à ce texte réclament son retrait pur et simple, le jugeant contraire aux principes de la République, alors que le Conseil constitutionnel doit rendre son avis de conformité jeudi 25 janvier. Suivez notre direct.

Plus d'une centaine de marches citoyennes organisées. Selon le site 21 Janvier, qui recense les appels à manifester, des rassemblements doivent avoir lieu à 164 endroits en France hexagonale et en outre-mer durant le week-end. Les organisateurs dénoncent "un tournant dangereux dans l’histoire de notre République" et fustigent un texte qui s'attaque selon eux "au droit du sol autant qu’aux droits fondamentaux proclamés par la Constitution : au travail, à l’éducation, au logement, à la santé…".

Un appel signé par 201 personnalités. Des artistes, chercheuses et chercheurs et autres figures du monde de la culture ont appelé à manifester contre le texte controversé. "Dans notre diversité d’idées, d’engagements, de professions, nous exprimons notre grande inquiétude après le vote de la loi immigration", écrivent les signataires. Dans leurs rangs, on retrouve de nombreux actrices et acteurs comme Marina Foïs, Pierre Arditi, Swann Arlaud ou encore Josiane Balasko. Ces derniers invitent notamment à se rassembler à Paris, place du Trocadéro, à partir de 14 heures.

Une loi "contraire à nos principes constitutionnels", juge Jacques Toubon. L'ancien Défenseur des droits a vertement critiqué ce texte, dimanche sur franceinfo. "On a introduit dans cette nouvelle loi ce que j'appelle, et ce que je dénonce, la préférence nationale", a-t-il déclaré, évoquant une orientation "contraire à nos principes constitutionnels". "L’histoire de France a en grande partie été faite par les personnes venues de l’étranger", a insisté Jacques Toubon. "On ne peut pas distinguer 'eux et nous' quand on parle de la France et des Français."