DIRECT. "Nous voulons reprendre le contrôle de notre politique migratoire" : Edouard Philippe dévoile des mesures sur l'immigration, regardez sa conférence de presse

: Le gouvernement entend ainsi définir chaque année "les besoins de main-d'œuvre étrangère" dans les secteurs en tension.

: La ministre du Travail Muriel Pénicaud annonce qu'elle réunira d'ici fin novembre les partenaires sociaux et les régions pour établir les besoin de mains d'œuvre, sans concurrence avec les demandeurs d'emplois du pays.

: Les étrangers sans-papiers ainsi que les personnes déboutées de leur demande d'asile ne pourront prochainement bénéficier d'un maintien de leur protection maladie que pendant six mois au lieu de douze auparavant, a enfin annoncé le gouvernement. Cette mesure entrera en vigueur par décret d'ici la fin de l'année.

: La ministre de la Santé ajoute qu'une entente préalable sera nécessaire pour une série d'acte médicaux dans le cadre de l'Aide médicale d'Etat, citant le cas d'une chirurgie cataracte, du genoux, des hanches, etc.







: En conférence de presse, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, vient de confirmer la création de ce délai de carence de trois mois pour l'accès à la protection universelle maladie. Cependant, ce délai de carence ne sera pas applicable aux enfants mineurs.





: "Cela va bien sûr mettre la personne en danger, mais en cas de maladie contagieuse, cela peut aussi mettre en danger son entourage et la société. Puisque qu’on le veuille ou non les migrants et les demandeurs d’asile font partie intégrante de notre société."



Les associations s'élèvent contre le délai de carence de trois mois pour les demandeurs d’asile avant de pouvoir accéder à la protection universelle maladie.

• Le gouvernement présente actuellement un plan de 20 mesures sur le thème de l'immigration. Certaines pistes avaient déjà fuité ces derniers jours, notamment sur les quotas économiques et l'Aide médicale d'Etat.



• Après les accusations d'Adèle Haenel contre Christophe Ruggia, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, "conseille" à l'actrice "d'aller en justice". Selon elle, la comédienne "a tort de penser que la justice ne peut pas répondre à ce type de situation".



• A l'issue de la visite officielle d'Emmanuel Macron en Chine, Pékin annonce que des contrats d'un montant de 15 milliards de dollars ont été conclus. Le président français n'a communiqué aucun montant.



• Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, doit dissoudre le Parlement aujourd'hui, et formellement annoncer la tenue d'élections anticipées, le 12 décembre, visant à sortir de l'impasse sur le Brexit.

: Place à présent à Christophe Castaner. Le ministre de l'Intérieur promet un meilleur contrôle de l'Allocation pour demandeurs d'asile et l'impossibilité désormais de la cumuler avec le RSA.

: Amélie de Montchalin, secrétaire d'Etat chargée des Affaires européennes, s'exprime sur le volet international des mesures. Elle évoque une hausse des aides publiques au développement et une renégociation de la politique de délivrance des visas français.

: Pour le locataire de Matignon, la question de l'immigration doit être, avec l'écologie, "la priorité de l'action des institutions européennes".

: "Le sens général de notre action est la souveraineté. Nous voulons reprendre le contrôle de notre politique migratoire."



Edouard Philippe dit vouloir "lutter fermement contre tous les détournements du droit d'asile et l'immigration irrégulière". Il va annoncer "20 mesures".

: La prise de parole d'Edouard Philippe sur l'immigration débute à l'instant. Vous pouvez la suivre sur notre antenne ici.





: Depuis la Chine, Emmanuel Macron refuse de s'exprimer sur les mesures qu'Edouard Philippe présentera, à Paris, dès la fin de sa conférence de presse à Pékin. Interrogé sur les propos de Nicole Belloubet, il dit ne pas souhaiter commenter "les états d'âme".

: Sur France Inter, Nicole Belloubet a estimé que les quotas d'immigration n'étaient "pas la seule réponse" à la question migratoire : "Se donner des lignes directrices, ce n'est pas imposer des quotas obligatoires et je crois que, ce que doit rester la France, c'est un pays d'accueil."

: "Nous sommes favorables à une politique globale des quotas. Là, nous sommes uniquement sur le secteur économique. C'est 10 à 15 000 personnes, sur 260 000 personnes acceptées cette année."





Le patron de LR dénonce "l'affichage" du gouvernement sur la question des quotas en matière d'immigration économique.

: Quelle réforme de l'AME ? Des démarches jusque-là réalisables par courrier devront être faites sur rendez-vous, des délais seront imposés avant une prise en charge des actes "non urgents" et le critère des trois mois de résidence préalable sera durci.

: Edouard Philippe doit présenter, d'ici une quinzaine de minutes, une liste de 20 mesures sur le thème de l'immigration. Nos collègues de France Culture vous dévoilent comment le gouvernement entend restreindre l'accès des sans-papiers à l'Aide médicale de l'Etat.

: "Je ne suis pas d'accord pour qu'en plus du changement climatique, en plus des conflits, en plus des accords commerciaux inégaux, on rajoute le fait que nous allons vider certains pays de leurs talents."



Sur BFMTV, le numéro 2 de La France insoumise, Adriens Quatennens, dénonce le recours à des quotas, une "absurdité".

: Plutôt que de confier les quotas au Parlement, le patron du Medef plaide pour la constitution d'un "groupe d'experts" afin de "faire fluctuer" les éventuels objectifs chiffrés en fonction des besoins concrets du marché de l'emploi.

: Le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, se dit favorable à "l'octroi de titres de travail plus facile" pour les travailleurs étrangers. Sur RMC, il soutient le projet de quotas décidés en concertation avec les branches professionnelles.

• Pékin annonce que des contrats d'un montant de 15 milliards de dollars ont été conclus à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron en Chine. La conférence de presse du président français sera à suivre dans ce direct dès 9h30.





• Edouard Philippe doit présenter ses décisions sur l'immigration, dans quelques instants, en comité interministériel. Il s'exprimera ensuite devant la presse. Voici ce que l'on sait déjà de ces mesures.



• Avant une réunion sur la souffrance au travail, cet après-midi, au ministère de l'Education nationale, franceinfo révèle une enquête du Snes-FSU : selon 73% des personnels du secondaire, leur travail a dégradé leur santé ces derniers mois.



• Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, doit dissoudre le Parlement aujourd'hui, et formellement annoncer la tenue d'élections anticipées, le 12 décembre, visant à sortir de l'impasse sur le Brexit.

