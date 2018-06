Désintox. Musulmans en France : Bill Clinton exagère les chiffres

Dans une interview du JT de 20h de France 2, le 3 juin, où on l’invitait à donner son avis sur la situation du pays, Bill Clinton, qui s’inquiète du terrorisme dans l’hexagone, a affirmé : “10% de votre population sont des musulmans nés dans d’autres pays”. Des propos que toute l’extrême droite du web français s’empresse de relayer.

Désintox s’abstiendra de commenter l’analyse de fond, mais on peut toutefois assurer à l’ex-président que ses chiffres ne sont pas les bons. D’abord, personne ne sait exactement combien il y a de musulmans en France. D’après un rapport sénatorial de 2016, Selon la définition que l’on fait de cette population, ils seraient entre 4 et 7 millions, soit entre 6 et 10,5% de la population française à cette date. En revanche, les chiffres de l’Insee permettent d’identifier la présence, en France en 2014, de 6 millions d’immigrés, c’est à dire de personnes nées à l'étranger. Ces immigrés représentent donc environ 9% de la population du pays, mais difficile de dire s’ils sont tous musulmans. En effet, si près de la moitié vient d’Afrique (sans être tous musulmans), plus d’un tiers vient d’autres pays européens, et près d'un million d'Asie.

En assurant qu’un dixième des habitants du pays sont des musulmans nés à l’étranger, Bill Clinton, qui choisit les estimations hautes du nombre de musulmans en France, n’est pas très géopolitiquement correct. Il confond la communauté musulmane avec la population immigrée.

