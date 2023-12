"Il faut sauver le travail des parents" : deux enfants de salariés de Casino écrivent à Emmanuel Macron

Amine et Yasmine, 8 ans, dont les parents travaillent pour le groupe d'hypermarchés, ont fait remettre une lettre au président de la République.

La lettre n'a pas été envoyée au Père Noël mais au président de la République. Deux enfants du département de la Loire, dont les parents travaillent dans le groupe Casino interpellent Emmanuel Macron, dans un courrier rédigé à quatre mains de leur point de vue d'enfants, a appris France Bleu Saint-Etienne Loire.

Ils s'appellent Amine et Yasmine, ont 8 ans et, depuis l'annonce du rachat de 320 magasins par Intermarché, le sujet revient souvent sur la table. Ils se sont dit qu'ils pouvaient mettre des mots sur cette situation. La lettre a été transmise au député de la Loire Quentin Bataillon qui l'a transmise "directement" à Emmanuel Macron le 18 décembre lorsqu'il s'est rendu à Paris pour des négociations avec Bercy.

"Espérons que la lettre fasse le même effet que pour le Père Noël"

Abida, la maman d'Amine travaille pour le groupe depuis 24 ans : "Il m'a entendu échanger avec mes collègues au téléphone sur le fait que mes collègues seraient peut-être reçus par Bruno Lemaire et donc mon fils a souhaité lui aussi rencontrer le Président de la République pour lui dire qu'il est extrêmement triste de ce qui arrive." Mais pas facile de rencontrer le président en personne. Alors Abida lui a conseillé d'écrire une lettre avec la fille d'un collègue de travail : "Tous les deux pendant une semaine ont fait plusieurs écrits. Ils ont barré, recommencé etc. Et c'est vraiment une lettre qui a été faite par deux enfants de 8 ans avec leurs mots."

En plus c'est Noël et Abida assure qu'Amine a été sage cette année : "Pour lui c'est le président qui va sauver Casino. Espérons que la lettre au Président de la République fasse le même effet que pour le Père Noël." C'est donc une nouvelle mission de Noël, celle-ci pour Emmanuel Macron et l'objectif d'Amine est précis : "Il faut sauver le travail des parents".

D'après le député Quentin Bataillon, le président de la République "a pu consulter le courrier" et "la démarche l'a touché".