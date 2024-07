Trois nouvelles plaintes pour viols et tentative de viol visent le réalisateur Jacques Doillon, a appris jeudi 4 juillet franceinfo de source proche du dossier. L'homme, aujourd'hui âgé de 80 ans, a été relâché mardi soir pour des raisons de santé, après deux jours de garde à vue à Paris, sans poursuite à ce stade.

à lire aussi #MeToo dans le cinéma : le réalisateur Benoît Jacquot mis en examen pour viols sur les actrices Julia Roy et Isild Le Besco et placé sous contrôle judiciaire

Ces trois nouvelles plaintes sont déjà intégrées à la procédure, confirme cette source proche du dossier. D'après les informations de franceinfo, confirmant une information du journal Le Monde, il s'agit d'une plainte déposée par Joe Rohanne pour viol et violences, Hélène M. pour viol et Aurélie Le Roch, déposée le 29 février pour tentative de viol.

Judith Godrèche a porté plainte en février contre Benoît Jacquot, 77 ans, et Jacques Doillon, 80 ans, pour viols sur mineure et agressions sexuelles, déclenchant l'ouverture d'une enquête à Paris. Le 29 mai dernier, l'actrice Isild Le Besco avait annoncé dans Libération avoir porté plainte contre le réalisateur Benoît Jacquot pour des faits de viols sur mineur de plus de 15 ans, commis entre 1998 et 2007.

Le réalisateur Benoît Jacquot a été mis en examen pour "viol par conjoint ou concubin", "violences volontaires sans ITT par conjoint ou concubin" et "agression sexuelle par conjoint" sur Julia Roy et pour "viol sur mineure par personne ayant autorité" sur la personne d'Isild Le Besco.