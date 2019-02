VIDEO. Quand un membre de "La Ligue du LOL" racontait ses canulars à la télévision

Selon les informations de "L'Express", la personne interviewée est David Doucet, rédacteur en chef du service web des "Inrocks", mis à pied à titre conservatoire, après les révélations sur "La Ligue du LOL".

"C'est une personne dont j'ai trouvé une photo comme ça, et d'un coup j'ai essayé d'en faire une sorte de journaliste redresseur de torts, légèrement beauf sur les bords, très attaché aux vieilles règles d'Internet. Durant longtemps, les gens ont cru que c'était un vrai personnage." Nous sommes en mai 2013 et Jean-Marc Manach, alors rédacteur en chef de l'émission, "Le Vinvinteur", diffusé sur France 5 reçoit un "troll" sur son plateau.

Dans cette vidéo exhumée par L'Express, on y voit l'interviewé raconter comment il a créé de toutes pièces des faux profils au nom de célébrités ('actrice Vanessa Demouy, de l'ancien patron du PCF, Robert Hue et de l'écrivaine, Tristane Banon) mais aussi celui d'un certain Pascal Méric, devenu un personnage connu sur le réseau social.

Le "troll" explique qu'il a également une autre spécialité : "Dès que je suis bourré, je fais un canular téléphonique." Mais, assure-t-il, "j'essaye de ne pas profiter, je suis jamais dans la manipulation."

"Oui, Pascal Méric était David Doucet"

Derrière cet homme au bonnet, les internautes sont nombreux à avoir reconnu David Doucet, rédacteur en chef du service web des Inrocks, et mis à pied à titre conservatoire pour avoir participé à "La Ligue du LOL", ce groupe d'internautes accusés d'avoir dénigré et harcelé des journalistes et des blogueurs au tournant des années 2010. Il a notamment reconnu avoir participé à un canular visant la journaliste Florence Porcel.

Interrogé par L'Express, Jean-Marc Manach confirme que David Doucet était bien son invité dans l'émission. "Oui, Pascal Méric était David Doucet, ils étaient probablement plusieurs à animer le compte, mais c'est David qui a accepté l'interview, se souvient-il. Je n'avais aucune connaissance de 'La Ligue du LOL' et je ne savais pas non plus que certains de ses membres pouvaient faire du harcèlement, comme on l'a découvert depuis la semaine passée..."

Jean-Marc Manach avait, à l'époque, relayé le canular dont avait été l'objet Florence Porcel, jeune journaliste, également participante à l'émission "Le Vinvinteur" qui fait partie des victimes de "La Ligue du LOL".

"Je me suis excusé auprès de Florence, car s'il n'y avait pas eu l'émission, elle ne se serait pas fait piéger. Comme je n'étais pas tout le temps-là, je ne savais pas qu'elle avait pleuré pendant trois jours... Et par ailleurs, à l'époque, j'avais en effet trouvé ça vraiment drôle : on s'était fait troller par le troll qu'on avait invité...", poursuit Jean-Marc Manach. Contacté par L'Express, David Doucet n'a pas répondu aux sollicitations de l'hebdomadaire.