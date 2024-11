Le démarchage téléphonique bientôt interdit ?

Une proposition de loi examinée par le Sénat jeudi 14 novembre pourrait aboutir à l'interdiction du démarchage téléphonique. Seuls les consommateurs consentants seraient appelés.

Près de trois Français sur quatre subissent du démarchage téléphonique. "C'est assez ennuyeux", témoigne un riverain interrogé dans les Alpes-Maritimes. "Parfois ils vous rappelent cinq minutes après avec un autre numéro, même avec des portables maintenant", pointe une femme.

Un encadrement insuffisant

Il existe pourant des mesures pour se protéger du démarchage, comme le fichier bloctel, des horaires précis à respecter : entre 10 heures et 13 heures, et 14 heures et 20 heures, et des appels interdits les week-ends et les jours fériés. Malgré ces précautions, le démarchage importune, voire, agace.

Une proposition de loi débattue ce jeudi 14 novembre au Sénat propose de l'interdire. "Les consommateurs n e seront plus considérés comme consentants de base", explique Benjamin Recher de l'UFC-Que Choisir. Seuls les conosmmateurs volontaires, inscrits sur une liste, pourraient être appelés.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.