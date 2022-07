L'ex-députée LREM Laetitia Avia sera jugée pour harcèlement moral en mai 2023

L'ex-députée LREM Laetitia Avia doit être jugée le 9 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Paris pour harcèlement moral envers des assistants parlementaires, a annoncé lundi 25 juillet le parquet, confirmant une information de Mediapart (article payant). Une enquête avait été ouverte en juillet 2020 après plusieurs plaintes d'anciens collaborateurs de cette porte-parole du parti présidentiel.

Cinq anciens assistants parlementaires avaient accusé l'ancienne députée de Paris de faire subir à ses collaborateurs humiliations, harcèlements et abus de pouvoir, dans un article de Mediapart (article payant) en mai 2020. Ils dénonçaient aussi ses moqueries sur le physique ou la tenue vestimentaire de militantes ou d'une élue. Ces témoignages évoquaient également des propos sexistes, racistes ou homophobes qu'aurait tenus Laetitia Avia dans des échanges avec son équipe.

L'ex-élue, battue aux dernières législatives, a dénoncé des "accusations mensongères" et une "manipulation" et porté plainte en diffamation contre le journaliste auteur de l'article. Selon elle, aucun de ses anciens collaborateurs "ne s'est jamais plaint de harcèlement". "Presque tous m'ont sollicitée après leur départ, pour me demander des conseils, des recommandations ou simplement me donner de leurs nouvelles", s'était-elle défendu à l'époque sur Twitter.