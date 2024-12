Cyberharcèlement de Magali Berdah : un juge enquête sur des accusations de complicité qui visent le réseau social X

Le réseau social X est-il complice du cyberharcèlement de Magali Berdah ? C'est ce qu'estime l'influenceuse, à la tête de l'agence Shauna Events, qui a porté plainte en novembre 2023 pour complicité de harcèlement moral aggravé. Cette plainte, déposée avec constitution de partie civile, a donné lieu à une ouverture d'information judiciaire en juillet, a appris franceinfo auprès du parquet de Paris, mercredi 4 décembre. Cela signifie qu'un juge d'instruction enquête sur les faits, qui remontent au printemps 2022, quand la femme d'affaires dénonce une campagne de cyberharcèlement à son encontre, déclenchée par le rappeur Booba.

"Nous prenons acte de cette ouverture d’information qui permettra à la justice d'apprécier le rôle de la plateforme X dans le cyberharcèlement subi par Magali Berdah, et de se prononcer sur la responsabilité pénale des plateformes", ont réagi les trois avocats de l'influenceuse. Magali Berdah avait déjà porté plainte en avril 2023 contre Twitter, renommé X trois mois après. Cependant, l'enquête ouverte avait été classée, "au motif qu'aucune infraction n'était suffisamment caractérisée", a confirmé à franceinfo, mercredi, le parquet de Paris. En novembre 2023, la femme d'affaires a de nouveau déposé une plainte contre le réseau social, cette fois-ci avec constitution de partie civile, et obtenu la saisine d'un magistrat instructeur, a ajouté le parquet.

Le réseau social était "parfaitement informé"

Selon nos informations, dans la plainte déposée en novembre 2023, il est reproché au réseau social d'avoir "intentionnellement continué de fournir" ses "services" à Booba, qui a utilisé son compte Twitter "pour publier des messages dénigrants et haineux, et inciter" au cyberharcèlement de Magali Berdah. Twitter, devenu X, est mis en cause pour avoir refusé de suspendre le compte du rappeur, alors que le réseau social était "parfaitement informé" et que de "multiples signalements" avaient été "adressés" au responsables de la société. L'influenceuse estime que le réseau social à permis à Booba "de commettre l'infraction de harcèlement aggravé" et qu'il se rend donc "complice de ces faits".

Dans cette affaire, Magali Berdah a déposé une première plainte pour dénoncer le cyberharcèlement le 25 mai 2022, point de départ de l'ouverture de plusieurs procédures. Booba, de son vrai nom Elie Yaffa, est mis en examen et placé sous contrôle judiciaire depuis octobre 2023 pour harcèlement moral aggravé. Le rappeur n'a pas encore été jugé. En revanche, il y a neuf mois, le tribunal correctionnel de Paris a condamné 28 personnes, principalement pour cyberharcèlement aggravé, estimant que les faits "découlent des publications du rappeur dont les prévenus avaient parfaitement connaissance".