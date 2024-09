Violences sexuelles : le milliardaire Mohamed Al-Fayed visé par des plaintes pour viol

Décédé le 30 août 2023 à Londres (Royaume-Uni), l’homme d’affaires égyptien est accusé d’agressions sexuelles et de viol par 37 femmes. Depuis les années 1990, des accusations avaient déjà été formulées sans succès.

C'était un milliardaire controversé, réputé prêt à s'affranchir des règles pour faire des affaires. Un an après sa mort, Mohamed Al-Fayed est à présent accusé de dizaines d'agressions sexuelles et de viol, souvent par des anciennes employées de son enseigne Harrods, à Londres (Royaume-Uni), ou du Ritz à Paris. Les avocats des victimes présumées disent avoir identifié 37 femmes. L’une d'elles décrit aujourd'hui un mode opératoire qui semblait rodé : "On nous envoyait voir Al-Fayed parce qu'il avait une tâche à nous confier. C'était toujours plus une conversation amicale qu’un vrai travail. Mais ensuite ces rencontres privées se sont transformées en un baiser forcé".

Harrods et le Ritz se désolidarisent

La plupart des femmes concernées avaient entre 19 et 24 ans au moment des faits. Depuis les années 1990, plusieurs accusations avaient déjà été formulées dans la presse ou auprès de la police, en vain. Mohamed Al-Fayed aimait s’afficher devant les objectifs en compagnie de jeunes femmes. À la tête du grand magasin Harrods, il conviait toujours de jeunes actrices à l'ouverture des soldes. Selon une enquête de la BBC, Harrods aurait étouffé des affaires en achetant le silence de certaines accusatrices. Harrods et le Ritz Paris se désolidarisent aujourd'hui, de leur ancien propriétaire et disent condamner de tels comportements.