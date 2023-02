Violences sexuelles : Bayard Jeunesse publie trois livrets pour en parler aux plus jeunes

Ces livrets, disponibles dans les magazines de l'éditeur et gratuitement sur son site internet, sont adaptés aux 3-7 ans, aux 7-13 ans et aux 14-18 ans.

Comment trouver les mots pour parler des violences sexuelles à un enfant ou un adolescent ? Pour tenter d'y parvenir, l'éditeur Bayard Jeunesse publie trois livrets d'information adaptés à chaque âge, téléchargeables gratuitement et distribués avec ses magazines, comme Pomme d'Api pour les plus petits. "Même si le sujet des violences sexuelles paraît difficile à aborder avec un enfant, il est nécessaire de le faire pour lui donner les moyens de se protéger, de réagir et de vous parler en toute confiance", explique l'éditeur sur son site internet, alors que, selon la Ciivise, 160 000 enfants sont victimes d'inceste ou de violences sexuelles chaque année en France.

Réalisés avec des médecins et des psychologues, les livrets avec textes et dessins s'adressent respectivement aux 3-7 ans, aux 7-13 ans et aux 14-18 ans et sont téléchargeables gratuitement. Ceux pour les 3-7 ans et les 14-18 ans sont également joints aux numéros de mars des magazines Pomme d'Api, Les Belles Histoires et Youpi Doc pour le premier, et Phosphore pour le second.

Des petites BD pour guider le jeune lecteur

Le livret pour les 3-7 ans s'intitule Mon corps est un trésor. Fait pour être lu avec un adulte, il est centré sur le rapport au corps, avec des concepts simples. "Si une personne ne respecte pas mon trésor et qu'elle me dit que c'est un secret, j'ai le droit de désobéir et de le dire !" est-il conseillé. Au-dessus, un dessin montre un adolescent dire à un enfant : "Je viens t'aider à te laver, mais tu ne le dis à personne, hein ? C'est notre secret…"

Le livret pour les 7-13 ans aborde plus directement la question et s'intitule Stop aux violences sexuelles faites aux enfants. De petites BD montrent un enfant piégé par un pédocriminel sur les réseaux sociaux, ou des situations d'abus par un proche (entraîneur, oncle…). Elles s'accompagnent de conseils pour guider le jeune lecteur s'il se retrouve dans cette situation. Enfin, le livret pour les 14-18 ans aborde des concepts comme le consentement, alerte contre la "cyberviolence sexuelle" et précise les démarches pour porter plainte.