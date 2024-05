Violences sexistes et sexuelles : la ministre Catherine Vautrin plaide la "tolérance zéro" et tient à "remercier celles qui ont le courage de parler"

(AMAURY CORNU / HANS LUCAS via AFP)

Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, plaide vendredi 31 mai sur France Inter pour une "tolérance zéro" en matière de violences sexistes et sexuelles à l'hôpital. Le ministre délégué Frédéric Valletoux a annoncé ce vendredi de nouvelles mesures pour lutter contre ces violences, notamment le renforcement de la formation des professionnels de santé et l'amélioration de l'accompagnement des victimes.

à lire aussi Violences sexistes et sexuelles à l'hôpital : le ministre de la Santé annonce de nouvelles mesures

Pour la ministre Catherine Vautrin, ces mesures permettent "d'organiser les choses pour qu'on puisse condamner". Catherine Vautrin salue le fait que "ce qui est mis en place" puisse permettre "de travailler avec les tribunaux pour que la parole soit entendue dans de bonnes conditions". Elle souhaite que grâce à ces annonces "personne n'hésite à aller" témoigner. La ministre revient également sur la vague de témoignages publiés sur les réseaux sociaux sous le hashtag #Metoohôpital. Catherine Vautrin tient ainsi à "remercier celles qui ont le courage de parler" et reconnaît que "c'est courageux d'aller expliquer ce qu'on a pu subir, surtout dans un contexte hiérarchique, qui rend les choses encore plus difficiles". "N'acceptez rien et dénoncez !", lance-t-elle.