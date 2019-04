VIDEO. Violences conjugales : en Espagne, des victimes protégées par une police spécialisée

Ce sont des policiers spécialisés. Lorenzo et Encarna sont chargés de protéger les victimes de violences conjugales. La brigade se déplace chez une femme qui vient de porter plainte contre son conjoint, les forces de l'ordre viennent lui rappeler ses droits. Lorenzo explique à Juliana où se cacher dans le cas où l'on reviendrait l'agresser. "Maintenant, je me sens plus tranquille pour mon fils. Je sais que je peux appeler la police qui connaît ma situation", confie la jeune femme.

En Espagne, toutes les femmes qui ont porté plainte pour des violences conjugales sont recensées dans un fichier, la police étudie chaque profil. Carmen a été évaluée "risque extrême" et ne sortait plus de chez elle sans deux policiers. Aujourd'hui, elle dispose d'un boîtier relié au bracelet électronique de son ancien compagnon.

Le JT

Les autres sujets du JT