Viol : libéré pour une erreur de procédure

Elle se pensait en sécurité, son violeur était derrière les barreaux. Mais il vient d'être libéré pour vice de procédure. Son agresseur présumé n'est autre que son oncle, il l'aurait violée alors qu'elle n'avait que six ans. Les sévices ont duré quatorze longues années. "Il est à l'extérieur et je me dis que je peux le croiser n'importe où. Ou tout le restant de sa famille, sa conjointe, en n'oubliant pas de m'insulter. C'est frustrant", déplore la victime.

Une peine réduite ?

L'homme a été condamné à quatorze ans de réclusion criminelle, mais il y a un problème. Il n'avait que 17 ans au début des faits. C'est donc une cour d'assises pour mineurs qui aurait dû le juger. Une erreur de procédure que personne n'avait relevée. Un nouveau procès va donc s'ouvrir, durant lequel l'accusé pourra évoquer l'excuse de minorité. Sa peine pourra alors être réduite.

