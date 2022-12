Child Rescue Coalition est une association aux États-Unis, qui a développé un outil pour trouver les personnes détenant des fichiers pédocriminels. Une technologie qui aide maintenant les autorités à l’international. Brut a rencontré Carly Yoost, directrice de l’association.

“On n’est pas seulement une association qui dénonce l’immensité du problème, on change vraiment les choses, on a vraiment un impact”, explique Carly Yoost, PDG de Child Rescue Coalition. Cette association qui lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants a développé un logiciel permettant de détecter les personnes détenant des fichiers pédocriminels, lorsqu’ils se connectent à des réseaux internet publics. Une technologie qui est utilisée dans le monde entier, par des autorités à l’international. “Nous avons formé des enquêteurs dans 97 pays dans le monde. Nous avons des milliers d’officiers qui utilisent notre système et nous avons permis l’arrestation de 14 200 prédateurs sexuels.”

“Ces gens n’ont pas juste des fichiers, ils sont également agresseurs”

Le logiciel a notamment été utilisé en France, et a permis l'arrestation de 48 personnes sur l’ensemble du territoire en novembre. Les autorités soupçonnaient qu’elles détenaient des images pédopornographiques. “À chaque fois qu’on voit des pays qui utilisent notre technologie et luttent pour la protection de l'enfance, on applaudit leurs efforts. On est très heureux de voir le travail qu’ils font”, affirme Carly Yoost.

Mais ces arrestations protègent également les enfants de potentiels agresseurs. “Généralement, nous constatons que ces gens ne sont pas juste en possession de fichiers. Ils sont également agresseurs. 85 % d’entre eux ont déjà agressé des enfants. Donc, nous n’avons pas seulement provoqué l'arrestation de 14 000 pédocriminels, nous avons aidé directement à sauver 3000 enfants dans le monde entier.”