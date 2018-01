VIDEO. "On peut jouir lors d'un viol", affirme Brigitte Lahaie face à Caroline De Haas, en plein débat sur les violences sexuelles

Face à Caroline De Haas, Brigitte Lahaie a tenu des propos controversés sur le viol, mercredi. Les deux femmes étaient invitées à débattre sur leurs tribunes respectives publiées dans "Le Monde" et sur franceinfo.fr. Brigitte Lahaie au festival du livre à Nice, le 15 juin 2014. (MAXPPP)

Stupeur sur le plateau de BFMTV, mercredi 10 janvier. La militante féministe Caroline De Haas et l'animatrice Brigitte Lahaie sont invitées à débattre de leurs tribunes respectives sur les violences sexuelles parues dans Le Monde et sur franceinfo. "Les violences, elles empêchent la jouissance, lance Caroline De Haas, elle-même victime de viol. Quand vous avez été victime de viol, vous jouissez moins bien en général." "On peut jouir lors d'un viol, je vous signale", rétorque Brigitte Lahaie, provoquant une gêne visible à l'antenne. La présentatrice enchaîne en bafouillant avec une nouvelle question destinée à Caroline De Haas.

La séquence a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Ce moment où Brigitte Lahaie balance "On peut jouir lors d'un viol" à Caroline de Haas (qui en a été victime) en plein débat sur BFMTV... J'ai plus de mots... #TribuneDuMonde #MeToo pic.twitter.com/fCdU7LSdOS — Nils Wilcke (@paul_denton) January 10, 2018

Le corps d'une victime de violence peut réagir de plein de manières différentes. Cela ne change rien au fait que le viol'est un crime. Placer cette phrase alors que l'on parlait de plaisir sexuel donne un sentiment de banalisation de la violence. — Caroline De Haas (@carolinedehaas) January 10, 2018

"C'était complètement en décalage"

"J'étais tellement choquée que sur le moment je me suis dit : 'si je réagis maintenant, je ne vais pas réussir à être pédagogique'", raconte Caroline De Haas à franceinfo. "Il peut y avoir plein de réactions différentes du corps humain", explique la militante, acceptant "qu'on en discute de manière scientifique et sérieuse" du sujet. "Mais on était en train de parler de plaisir sexuel, c'était complètement en décalage, juge-t-elle. Les femmes ne vont pas devenir pleinement des sujets sexuels, atteindre le plaisir total si on n'en finit pas avec les violences."

Brigitte Lahaie, qui anime une émission consacrée à la sexualité sur la station Sud Radio, n'a pas encore réagi à la polémique.