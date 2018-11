VIDEO. Le bureau des plaintes

Au commissariat du XVe arrondissement, l’un des plus grands de Paris, une unité spécialisée écoute chaque jour des drames intimes parfois difficiles à dévoiler. La Brigade de protection de la famille reçoit des femmes victimes de violences conjugales, de harcèlement, de viol venues porter plainte. Les équipes d’"Envoyé spécial" ont obtenu l’autorisation exceptionnelle de la filmer au quotidien pendant trois mois.

Les plaintes en augmentation

Auditions des victimes et de leurs agresseurs, confrontations, interpellations : nous avons suivi Frédéric, François, Jean-Christophe et Maxime, quatre policiers spécialement formés à l’accueil et à l’écoute de ces femmes. Depuis l’affaire Weinstein, et le hashtag #balancetonporc, leur parole s’est partiellement libérée : les plaintes ont augmenté de 20% en un an.

Un reportage de Catherine Boullay et Damien Pasinetti diffusé dans "Envoyé spécial" le 14 novembre 2018.