VIDEO. "J'ai harcelé ma femme pour voir mon fils", reconnaît le producteur Thomas Langmann

Thomas Langmann s'exprime. Quelques semaines après la plainte de sa femme pour "messages malveillants réitérés et menaces", le producteur, en plein divorce, a donné sa version des faits. "Pendant ces trois mois la j'ai peut-être beaucoup appelé ma femme, maintenant si ça c'est du harcèlement, je le revendique ce harcèlement. J'ai harcelé ma femme pour voir mon fils", a-t-il expliqué dans l'émission "Stupéfiant", sur France 2, lundi 23 avril.

"Je n'ai pas le choix que d'en parler. On me force à m'exprimer la-dessus, a précisé le producteur. Il y a des articles qui m'ont accusé de certaines choses, notamment de menaces de violences sur mon épouse, c'est absolument faux. J'ai porté plainte pour dénonciation calomnieuse, j'ai porté plainte contre tous ces journaux."

Céline Bosquet se plaint d'avoir reçu des milliers de SMS agressifs sa part

L'ancienne présentatrice joker des journaux du week-end de M6 et le producteur, fils de Claude Berry, et "oscarisé" avec le film The Artist en 2012, sont en pleine procédure de divorce. C'est dans ce contexte que Céline Bosquet se plaint d'avoir reçu des milliers de SMS agressifs et menaçant de la part de Thomas Langmann.