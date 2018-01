VIDEO. Etats-Unis : les témoignages déchirants des victimes d'un ancien médecin jugé pour agressions sexuelles

Plus de cent anciennes athlètes américaines accusent Larry Nassar, l'ancien médecin de l'équipe nationale de gymnastique, d'agressions sexuelles. Quelques-unes d'entre elles ont témoigné devant le tribunal de Lansing, dans le Michigan, mardi 16 janvier, comme le rapporte CBS (en anglais). L'accusé, qui a plaidé coupable, encourt la réclusion à perpétuité.

Le célèbre praticien de 54 ans est notamment mis en cause par plusieurs championnes olympiques. Les victimes étaient pour la plupart très jeunes à l'époque des faits. Le procès s'est ouvert au lendemain d'un nouveau témoignage qui a fait l'effet d'une bombe dans le milieu de la gymnastique : la superstar américaine et quadruple championne olympique Simone Biles a elle aussi révélé avoir été victime de Larry Nassar.

"Il a trahi ma confiance, profité de ma jeunesse"

"Vous avez utilisé mon corps six ans durant pour votre propre plaisir sexuel. C'est impardonnable", a lancé l'ancienne gymnaste Kyle Stephens. Larry Nassar a "trahi ma confiance, profité de ma jeunesse et m'a agressée sexuellement des centaines de fois", a aussi raconté Alexis Moore. "Eprouvez-vous des remords pour vos actes et toutes les vies que vous avez changées à jamais ?" lui a-t-elle ensuite demandé à la barre.

Selon le bureau du procureur général du Michigan, 88 femmes doivent livrer leurs témoignages lors de ces auditions qui pourraient s'étirer sur plusieurs jours. Le médecin a déjà été condamné, en décembre, à 60 ans de réclusion pour détention de matériel pédopornographique dans un volet annexe de la procédure.