VIDEO. Entre colère et larmes, R. Kelly nie en bloc les accusations d'abus sexuels dont il fait l'objet

Le chanteur américain R. Kelly, accusé d'abus sexuels sur quatre femmes, dont trois mineures, s'est exprimé pour la première fois dans une longue interview, diffusée mercredi 6 mars par la chaîne CBS, pour rejeter des accusations qu'il qualifie de "rumeurs". Dans cette interview, la star du R&B perd son calme, s'emporte face à la journaliste qui l'interroge, et finit l'entretien en larmes.

“Stop it. You all quit playing! Quit playing! I didn't do this stuff! This is not me! I'm fighting for my f***ing life! Y'all killing me with this sh*t!" @RKelly told @GayleKing, standing up. "I gave you 30 years of my f***ing career!"https://t.co/u4AENVJQsc pic.twitter.com/jLF7l8etYh