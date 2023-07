Val-de-Marne : une documentaliste mise en examen et placée en détention pour des soupçons d'agressions sexuelles sur six collégiens

Après un signalement formulé il y a plusieurs semaines, la professeure documentaliste de 40 ans a été notamment mise en examen pour "agression sexuelle sur mineur de moins de quinze ans".

Une documentaliste d'un collège du Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne) a été mise en examen et placée en détention provisoire samedi 8 juillet, soupçonnée d'agressions sexuelles sur six collégiens, a appris lundi franceinfo de source judiciaire, confirmant une information de RTL. Cette professeure documentaliste, âgée de 40 ans, est aussi soupçonnée d'avoir envoyé des photos d'elle dénudée à ces collégiens, tous des jeunes garçons.

Elle a donc été mise en examen et placée en détention ce samedi pour "agression sexuelle sur mineur de moins de quinze ans", "agression sexuelle sur mineur de plus de quinze ans par personne ayant autorité" et "corruption de mineurs de moins de quinze ans", conformément aux réquisitions du parquet de Créteil. Les faits soupçonnés se sont produits sur l'année scolaire, entre septembre 2022 et le 13 juin 2023.

L'affaire avait débuté après un signalement formulé "il y a plusieurs semaines" par l'aide sociale à l'enfance, ajoute cette source judiciaire. L'enquête est actuellement entre les mains d'un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Créteil.