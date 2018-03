Val-d'Oise : un jeune homme jugé fin avril pour avoir harcelé Cécile Duflot

Un homme de 20 ans sera jugé le 30 avril pour avoir "réitéré" des "appels et des messages malveillants" adressés à l'ancienne ministre Cécile Duflot, a appris franceinfo mercredi.

Un jeune homme de 20 ans sera jugé le 30 avril prochain pour des "appels et messages malveillants et réitérés" adressés à Cécile Duflot, dont il est tombé amoureux, a appris mercredi 28 mars franceinfo auprès du procureur de la République de Pontoise (Val-d'Oise), confirmant une information du journal Le Parisien.

300 messages reçus

L'ancienne ministre est victime depuis novembre dernier d'un harcèlement par SMS, mails et messages sur Twitter. Elle a porté plainte avec constitution de partie civile, a précisé à franceinfo son avocat. "Elle souhaite avant tout que cette personne se fasse suivre par un médecin", a indiqué Me Tewfik Bouzenoune. Environ 300 messages ont été reçus par Cécile Duflot et ses proches, selon l'avocat.

Le jeune homme de 20 ans, déjà condamné pour des faits similaires, a été placé en détention provisoire mardi, à l'issue de sa garde à vue. Il devait être jugé en comparution immédiate, mais l'audience a été reportée en raison de la grève des avocats.