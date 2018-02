Une Toulousaine filme son agresseur et l'amène au commissariat

"Ce mec, il se branle. Si, si, tu te branles ! Espèce de petit c...". Derrière son téléphone, c'est Lina Bikiche, une Toulousaine âgée de 28 ans qui a filmé son agresseur et qui raconte la scène. "J'étais partie retirer de l'argent, quand je me suis faite accoster par un homme qui m'a posé plusieurs questions, et en le regardant je me suis rendue compte qu'il était en train de se masturber, sous ses vêtements. Je n'ai pas voulu réagir tant que ma caméra n'était pas enclenchée parce que je voulais absolument que tout ce qui se passe soit filmé (...) Je me suis dit qu'au moins avec la caméra enclenchée j'aurais une preuve de ce qui se passe, peu importe ce qui se passe par la suite", explique-t-elle.

"Ce n'était pas la première fois"

"Ce mec accoste les femmes dans la rue !", s'exclame-t-elle tandis qu'elle suit son agresseur, qui, à son tour, essaie de s'échapper. "Il a pris la fuite, donc j'ai pu le filmer en train de courir et j'ai eu un peu sa tête quand même, ce qui m'a permis par la suite d'aller voir la police", se félicite la jeune femme, avant d'ajouter : "Ce n'était pas la première fois." Cet homme, elle l'a croisé une troisième fois : même dialogue, sauf que cette fois elle le rattrape. L'homme a été amené au commissariat de police et elle a porté plainte.