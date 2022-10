Une streameuse Twitch porte plainte pour "viol" contre un salarié de la plateforme

Une streameuse Twitch, cette plateforme qui diffuse des joueurs ou joueuses de jeux vidéos qui partagent et commentent leurs parties en direct, a déposé plainte pour "viol" contre un salarié de la plateforme en juillet 2022, a appris vendredi 28 octobre Mouv' auprès de son avocate Maud Touitou.

Ce salarié de Twitch, qu'elle accuse de l'avoir violée, est un administrateur modérateur de la plateforme, qui l'a contactée sur Twitter il y a un peu plus d'un an et demi après avoir assisté à l'une de ses parties en ligne. La streameuse explique alors ne pas s'être méfiée, ayant affaire à un salarié de Twitch, et avoir accepté de le rencontrer.

Une enquête préliminaire ouverte

C'est lors d'une soirée passée ensemble, après plusieurs mois de relation avec lui, d'abord amicale puis amoureuse, que la streameuse décrit un viol commis par l'individu. Après cette plainte déposée en juillet, une enquête préliminaire a été ouverte et la jeune femme a été auditionnée deux fois par la police judiciaire, selon les informations de Mouv'. "Ma cliente a prévenu Twitch et a participé à l'enquête interne au sein de la plateforme, mais Twitch n'a jamais voulu nous dire si des sanctions avaient été prises en internes ou pas", assure à Mouv' l'avocate de la plaignante Maud Touitou.

"Ce qui est certain, c'est que Twitch n'a absolument pas protégé ma cliente." Maud Touitou, avocate de la plaignante à Mouv'

Contacté, Twitch répond avoir pris "des mesures approriées" et n'être "pas en mesure de faire d'autres commentaires". Vendredi 28 octobre, le compte du salarié comporte toujours les badges sur la plateforme montrant qu'il fait partie des équipes Twitch.

Depuis quelques jours et la publication sur Twitter du témoignage de l'une des streameuses les plus suivies de France avec 700 000 abonnés, Maghla, une multitude de témoignages secoue le monde des streamers français, plusieurs figures féminines dénonçant les cyberviolences sexistes et sexuelles qu'elles subissent depuis des années sur les réseaux. Maghla dénonçait alors l'incessante sexualisation dont elle fait l'objet, s'obligeant même à faire attention à son style vestimentaire pour ne pas s'exposer à des "commentaires".