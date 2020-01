Un journaliste mis en examen pour agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans

L'homm, âgé de 40 ans, a été placé en détention provisoire.

Il est accusé d'agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans et de détention d'images pornographiques mettant en scène des mineurs. Jérôme G., journaliste sportif et présentateur sur Cnews et France24, a été mis en examen, jeudi 16 janvier, a appris France Télévisions de source judiciaire. L'homme, âgé de 40 ans, a été placé en détention provisoire.

Selon les informations de TF1, le journaliste a reconnu les faits en garde à vue, après avoir été arrêté par la Brigade de protection des mineurs (BPM) de la police judiciaire parisienne, mardi 14 janvier. Toujours selon la chaîne, il est soupçonné d'avoir commis des attouchements sur deux garçons de 13 ans, devant qui il s'est fait passer pour le responsable d'une agence de mannequins, à Paris.