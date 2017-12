VIDEO. Comment Ridley Scott a effacé Kevin Spacey de "Tout l'argent du monde"

Il devait être le visage de Jean Paul Getty dans Tout l'argent du monde. Il n'y apparaîtra pas une seule seconde. Kevin Spacey a été entièrement effacé du film et remplacé par l'acteur canadien Christopher Plummer. En cause : les accusations visant l'acteur dans la foulée de l'affaire Weinstein. La star de la série House of Cards est accusée d'agressions sexuelles. La décision du réalisateur Ridley Scott ne se fait pas attendre. Le film sortira bien en décembre, mais sans lui.

Coup de pub phénoménal

Pour cette prouesse cinématographique, il aura fallu neuf jours de tournage, dix-huit heures par jour à Londres et à Rome pour refilmer avec Christopher Plummer une grande partie des scènes. Les autres ont été modifiées numériquement. Une course contre-la-montre pour tenir les délais du film.

L'histoire, adaptée d'un fait divers, se déroule à Rome en 1973. Des hommes kidnappent le petit-fils d'un magnat du pétrole. Le gang réclame une rançon, mais le vieil homme refuse de débourser un centime. Commence alors le combat d'une mère forte et déterminée pour obtenir la libération de son fils. Un tour de passe-passe à dix millions de dollars, mais un coup de projecteur inespéré à l'heure des candidatures aux Oscars.

