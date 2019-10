Toulouse : trois collégiens âgés de 13 à 15 ans mis en examen pour des "viols en réunion"

Les trois mis en cause sont soupçonnés d’avoir commis ces faits en mars dernier sur des collégiennes de 14 ans de leur établissement, le collège Alphonse de Lamartine, à Toulouse. Certains faits ont été filmés et diffusés sur Internet.

Trois collégiens ont été mis en examen samedi 19 octobre dernier pour "viols en réunion et agression sexuelle" sur des collégiennes de 14 ans de leur collège Alphonse de Lamartine à Toulouse, en Haute-Garonne, indique France Bleu Occitanie mardi 29 octobre, confirmant une information de La Dépêche.

Les collégiens agés de 13 et 15 ans, sont soupçonnés d’avoir commis ces faits en mars dernier, dans un parking derrière l’établissement scolaire. Certains faits ont été filmés et diffusés sur Internet.

Placés sous contrôle judiciare avec interdiction d'approcher les victimes et le collège

Les jeunes adolescents ont été "placés sous contrôle judiciaire, avec suivi psychologique et interdiction d’approcher les victimes ou le collège", explique à France Bleu Occitanie, Me Alexandre Martin, l’avocat d’un des collégiens de 14 ans, accusé de "viol" par une collégienne. Une autre adolescente accuse les trois collégiens de "viol en réunion". Une troisième jeune fille accuse l’un des trois d’agression sexuelle. Les trois mis en cause reconnaissent les faits mais assurent que les adolescentes étaient consentantes.

L’instruction qui "devrait durer de nombreux mois" doit permettre de comprendre quelles sont "les responsabilités des uns et des autres", et aussi le rôle de l’établissement, "sur l’intervention ou la non intervention de la direction", poursuit l’avocat.

Des confrontations entre accusés et victimes présumées vont notamment avoir lieu. "Compte tenu de l’obligation de scolarité, le rectorat va devoir trouver un autre établissement", pour que les trois mis en examen "puissent poursuivre leurs études", assure Me Alexandre Martin.