Territoire de Belfort : un pompier de 42 ans mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineurs

Un signalement de l'entourage familial est à l'origine de l'enquête.

Un pompier professionnel de 42 ans, travaillant dans le Territoire de Belfort, a été mis en examen vendredi pour des faits d'agression sexuelle et viol sur deux mineurs de moins de 15 ans, rapporte dimanche 25 octobre France Bleu Belfort Montbéliard. L'homme a été présenté vendredi soir à un juge d'instruction en vue de sa mise en examen.

Cet homme, père de famille, a été interpellé à Tignes, en Savoie, avant d'être transféré dans le Territoire de Belfort. Selon le procureur de la République, le suspect "a reconnu les faits" et a été placé en détention provisoire. "Les deux victimes, appartenant au cercle familial du mis en cause, ne sont pas les enfants du couple", poursuit-il dans un communiqué.

Deux victimes signalées de sept et neuf ans

Selon les informations de France Bleu, les deux victimes étaient âgées de sept et neuf ans au moment des faits. L'enquête a débutée grâce à un signalement de l'entourage familial. Elle est confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie de Belfort et doit tenter de déterminer s'il existe d'autres victimes, notamment dans l'entourage familial et professionnel du pompier.

L'épouse du mis en cause est morte samedi matin, percutée par un train à Vescemont, dans le Territoire de Belfort. La piste du suicide est privilégiée par les enquêteurs.