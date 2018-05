Suisse : pour lutter contre le harcèlement de rue, Lausanne invente un musée

Un guide en la personne de l'humoriste Yann Marguet qui montre à de faux visiteurs des statues illustrant le "comportement primitif" du harcèlement de rue : l'homme qui attrape violemment une femme par le bras et l'insulte, l'homme qui met la main aux fesses et l'homme caressant les cheveux. Dans un clip de deux minutes, la ville suisse de Lausanne (canton de Vaud) s'engage pour que le harcèlement sexuel appartienne un jour au passé, en se projetant dans le futur et en imaginant un musée où serait décrit le harcèlement sexuel du XXIe siècle.

Joyau de l'expo : le Jocond

Dans ce musée imaginaire, on y trouve aussi des haut-parleurs, qui diffusent les insultes récurrentes entendues par les femmes dans l'espace public. Clou de l'exposition : le Jocond, pendant masculin de la Joconde, "représentation tragi-comique de l'arme préférée du harceleur : le regard dans tout ce qu'il a de persistant, de silencieux, d'inquiétant".