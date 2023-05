Soupçons d'abus à la Maîtrise de Radio France : le groupe lance un appel à témoins à destination des élèves et anciens élèves

Radio France adresse un appel à témoins auprès des anciens choristes de sa Maîtrise entre 1989 et 1998 après la mise en cause d'un ancien chef de chœur pour des soupçons d'agressions sexuelles et morales sur des élèves.

Article rédigé par franceinfo Radio France

Temps de lecture : 1 min.

"Maison de la Radio et de la musique" à Paris. Photo d'illustration. (CHRISTOPHE ABRAMOWITZ)

Radio France lance mercredi 10 mai un appel à témoignages à destination des élèves ou anciens élèves de la Maîtrise de Radio France, afin de retrouver d'éventuelles victimes après la parution d'articles de presse sur les agissements de Denis Dupays, ancien chef de choeur de sa Maîtrise entre 1989 et 1998, mis en cause dans des enquêtes du Parisien et d’Envoyé spécial pour des soupçons d’agressions sexuelles et morales sur des élèves de différents chœurs dans lesquels il a exercé. "Ces révélations nous ont donc fortement interpellés et bouleversés. Elles ne mentionnaient initialement pas de faits qui se seraient déroulés à Radio France, mais des témoignages survenus depuis nous laissent craindre le contraire", écrit Radio France dans cet appel à témoignages publié mercredi 10 mai notamment sur sa page Facebook. "Nous avons recueilli des éléments relatifs à des violences morales manifestes", assure également Radio France, expliquant ne pas avoir reçu "à cette date" de témoignages concernant des violences sexuelles. "Afin de garantir une réponse adaptée aux personnes qui voudraient témoigner de violences sexuelles en particulier, Radio France a souhaité s'associer à la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise)", poursuit le groupe audiovisuel public. "Nous sommes déterminés à faire toute la lumière sur ces années et à aider de toutes les manières possibles nos anciens élèves. Si vous avez été victime ou témoin de violences sexuelles lors de votre scolarité à la Maîtrise, vous pouvez appeler la ligne téléphonique mise en place par la Ciivise, au 0805 802 804".