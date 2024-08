Seine-et-Marne : un élu municipal placé en détention provisoire pour viol et agression sexuelle

Un élu municipal de Chessy (Seine-et-Marne) a été mis en examen et placé en détention provisoire pour des faits de viol et d'agression sexuelle, a fait savoir mardi 13 août le parquet de Meaux. Si une "pluralité de victimes" a d'ores et déjà été actée, leur identification est toujours en cours et fera l'objet d'une information judiciaire, a détaillé la même source.

L'homme de 47 ans, engagé au sein de l'association Aide aux jeunes diabétiques (AJD), avait été placé en garde à vue le 9 août après l'interpellation dans le Lot-et-Garonne d'un second homme, également salarié de l'AJD en tant qu'animateur, pour des faits d'atteinte sexuelle.

Un animateur visé par deux plaintes

L'élu local, membre de la commission jeunesse du conseil municipal de Chessy, était en charge de l'organisation de séjours de vacances pour des mineurs adhérents de l'AJD, "dont un des objectifs était l'adaptation à la maladie", a détaillé l'avocate de l'association, Hélène Lecat. "Toutes les mesures utiles ont été prises, à savoir le non-renouvellement du contrat" de l'homme interpellé dans le Lot-et-Garonne, a-t-elle ajouté, précisant que "toutes les mesures nécessaires" seraient prises à l'encontre de l'élu municipal "au fur et à mesure de l'enquête".

Deux plaintes ont été déposées à l'encontre de l'animateur, la première par un intervenant dans le séjour de vacances de l'AJD, et la seconde par les représentants légaux d'un adhérent mineur. Une deuxième enquête a été ouverte par le parquet d'Agen pour "atteinte à l'intimité privée par image – voyeurisme – détention et diffusion d'images à caractère pédopornographique".