Patrick Poivre d'Arvor : accusé de viols, l'ancien présentateur porte plainte pour diffamation

L'écrivaine Florence Porcel, âgée de 37 ans, a déposé plainte contre l’ancien présentateur vedette Patrick Poivre d’Arvor pour deux viols qui auraient eu lieu en 2004 et 2009, rapporte France 2 vendredi 19 février. À l’époque, la jeune femme se serait présentée à son bureau pour lui demander des conseils d’écriture. Invitée il y a quelques jours par une radio pour présenter son premier roman, elle dénonce dans ce livre les agressions sexuelles et l’omerta qui règne dans certains milieux.

"Je voulais montrer ce que ça fait d’être dans la peau d’une victime qui voit les agresseurs dénier ou démentir. Tout cela, c’est insupportable", a déclaré Florence Porcel au micro de France Bleu Champagne-Ardenne. "Je témoigne (sous couvert de fiction) de ce que j’ai vécu avec un des hommes les plus célèbres de France. Sans surprise… tout le monde sait", avait-elle écrit sur son compte Twitter. Jeudi soir, après avoir pris connaissance de la plainte, l’ancien présentateur a aussi publié un communiqué : "PPDA est, à cet égard, révolté par la manière dont on cherche à l’instrumentaliser pour assurer la promotion d’un roman." Enfin, il a également porté plainte pour diffamation et dénonciation calomnieuse.

