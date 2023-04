Nice : le proviseur du lycée privé catholique Sasserno licencié après l'ouverture d'une enquête pour "agressions sexuelles"

Le proviseur du lycée privé catholique Sasserno de Nice a été licencié après l'ouverture d'une enquête pour "agressions sexuelles" par le parquet de Nice, rapporte mardi 4 avril France Bleu Azur. Dans un courrier, le diocèse de Nice explique sa décision de renvoyer le proviseur : la "lettre de mission a été retirée au chef d'établissement de l'Institution Sasserno, précédemment suspendu à titre conservatoire". "Plusieurs faits graves et établis ont motivé ces décisions", peut-on également lire.

Les faits se sont produits au sein de l'établissement

La direction précise que cette décision a été prise après examen des résultats de la visite de tutelle extraordinaire, après audition du principal mis en cause et après l'avis de l'Ogec (l'organisme de gestion de l'établissement). C'est d'ailleurs cet organisme qui a mis fin au contrat de travail du proviseur.

Le procureur de Nice avait été saisi après plusieurs plaintes et signalements pour des faits d'"agressions sexuelles" ou de "tentatives d'agressions sexuelles" et pour "outrages sexistes par personne usant de son autorité". Des faits qui, selon les accusations, se sont produits au sein de l'établissement. Une enquête a été ouverte en octobre dernier. Pour le moment, France Bleu précise que le parquet n'a pas encore communiqué sur cette affaire.

Le proviseur "conteste les faits"

L'avocat du proviseur, Philippe Soussi, se dit "sidéré et stupéfait" par la communication du Diocèse, dans un communiqué. Selon lui, son client "n'a pas pu se défendre" et "conteste les faits". Le "jeter sur la place publique (...) est d'une indignité sans nom", dénonce l'avocat qui estime que "ceux qui ont agi de la sorte prennent une lourde responsabilité". Il ajoute que son client est "dévasté par cette situation", et que de "nombreux enseignants et personnels de l'établissement lui ont apporté leur soutien".