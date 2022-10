Meurtre de Lola : l'émotion est vive près de l'établissement parisien de la collégienne

Après la découverte du corps de Lola, une information judiciaire a été ouverte lundi 17 octobre pour meurtre et viol commis avec actes de torture et de barbarie. Deux personnes ont été présentées à un juge.

Accompagnés par leurs parents, les élèves du collège Georges-Brassens, à Paris, ont fait leur rentrée dans la matinée du lundi 17 octobre dans une ambiance très lourde. Devant l'établissement dans lequel était scolarisée Lola, dont le corps a été découvert dans une malle vendredi soir, des fleurs et bougies témoignent de l'immense émotion ressentie dans le quartier. "On a peur, on est choqués, on a beaucoup de peine pour les parents", confie Farida Ferhat, maman d'un élève.



Deux personnes présentées à un juge d'instruction

Lola, jeune collégienne de 12 ans, était sortie vendredi, peu après 15 heures, de son collège pour se rendre à son domicile. Sur le chemin, elle aurait été suivie par une jeune femme de 24 ans, filmée dans le hall. Une personne qui serait SDF, et inconnue des fichiers de police. Vers 23h30, le corps de Lola est retrouvé dans une malle posée dans la cour du bâtiment. Arrêtée le lendemain, la meurtrière présumée a été présentée à un juge d'instruction, ainsi qu'un homme de 43 ans, qui l'aurait accompagnée. Les deux devraient être mis en examen pour torture, viol et meurtre. Selon la justice, la suspecte filmée vendredi pourrait être atteinte de troubles psychiques.