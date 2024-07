MeToo dans la musique : le directeur de la Maîtrise des Hauts-de-Seine, Gaël Darchen, visé par plusieurs plaintes pour agression sexuelle, harcèlements sexuel et moral

Le directeur de la Maîtrise des Hauts-de-Seine, Gaël Darchen, est visé par de nombreux témoignages et plusieurs plaintes pour des faits de harcèlements sexuel et moral et d'agression sexuelle, selon les informations de France Musique, France Culture et du Canard enchaîné mardi 9 juillet. Une enquête préliminaire a été ouverte.

Au total, cinq plaintes ont été déposées en février et juin contre Gaël Darchen, 54 ans, par des femmes majeures, précise le parquet de Nanterre. Les faits dénoncés peuvent être caractérisés comme du harcèlement sexuel et moral, et comme une agression sexuelle pour l'une d'entre elles.

Par ailleurs, 25 autres témoignages, notamment d'anciens membres de la Maîtrise des Hauts-de-Seine, décrivent "des comportements de harcèlement sexuel constant, des bisous dans le cou, les mains autour de la taille, des remarques sur le physique et des propositions ambiguës, des regards appuyés, parfois sur des élèves très jeunes, et ce devant tout le monde."

Dépressions et burn-out en série

Certains dénoncent un climat de "vase clos" dans les locaux, basés à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt. Selon une ancienne élève, Gaël Darchen y entretient un rapport "incestueux" avec ses élèves, une emprise et une autorité absolue sur eux, mettant les parents de côté. En tournée, les téléphones portables sont interdits et le chef de chœur a "prise de décision sur tout, y compris sur l'attribution des chambres, sur qui dort dans quelle chambre, avec qui."

Un comportement qui a provoqué, selon cette ancienne élève, "des dépressions, des burn-out en série, syndrome de stress post-traumatique, abandon définitif du chant", ainsi que "plusieurs élèves" qui "ont perdu définitivement leur voix à la suite de leur passage à la Maîtrise, il me semble que c'est hautement symbolique."

Contactée, la direction de la Maîtrise des Hauts-de-Seine, notamment Gaël Darchen, assurent ne pas être au courant des plaintes. La Maîtrise des Hauts-de-Seine est l'une des formations musicales les plus prestigieuses de France, composée de 650 chanteuses et chanteurs âgés de 5 à 30 ans. Le chœur collabore avec l'Opéra de Paris, le Théâtre des Champs-Elysées, la Comédie-Française, ou encore l'Opéra-Comique.