Le producteur Thomas Langmann placé en garde à vue

La journaliste Céline Bosquet avait porté plainte début avril contre son mari, le producteur Thomas Langmann pour "messages malveillants réitérés et menaces."

Thomas Langmann, producteur de "The Artist", a été placé mercredi 3 mai en garde à vue à Paris, selon une information de LCI confirmée par franceinfo par une source proche du dossier.

La journaliste Céline Bosquet a porté plainte début avril contre son mari, le producteur Thomas Langmann, fils de Claude Berri, pour "messages malveillants réitérés et menaces." Une enquête avait été ouverte.

L'ancienne présentatrice joker des journaux du week-end de M6 et le producteur, fils de Claude Berry, et "oscarisé" avec le film The Artist en 2012, sont en pleine procédure de divorce. C'est dans ce contexte que Céline Bosquet se plaint d'avoir reçu des milliers de SMS agressifs et menaçants de la part de Thomas Langmann.

Le producteur a de son côté dénoncé, dans le journal Le Point, une "manipulation" visant à faire pression notamment sur les conditions financières du divorce.