Accusations d'Adèle Haenel contre Christophe Ruggia : le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire pour "agressions sexuelles sur mineure"

Les faits ont été révélés dans une enquête de Mediapart. Ils ne sont pas encore prescrits.

Une enquête préliminaire a été ouverte des chefs d'"agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité" et de "harcèlement sexuel", après les accusations de la comédienne Adèle Haenel à l'encontre du réalisateur Christophe Ruggia, a appris franceinfo auprès du parquet de Paris.

L'actrice deux fois césarisée a décrit, dans une longue enquête de Mediapart (article payant) et dans un entretien vidéo, les attouchements subis pendant le tournage du film Les Diables, sorti en 2002, à l'occasion de rendez-vous réguliers, le week-end, dans l'appartement du réalisateur. "Il me collait, m'embrassait dans le cou, sentait mes cheveux, me caressait la cuisse en descendant vers mon sexe", a-t-elle raconté à Mediapart.

L'actrice a aussi évoqué aussi une main passée sous son tee-shirt. D'après la comédienne, les mêmes gestes se sont reproduits, à huis clos, en marge de festivals internationaux, à Yokohama (Japon), Marrakech (Maroc) ou Bangkok (Thaïlande). Adèle Haenel avait douze ans au moment des faits.

"Je n'ai jamais pensé à la justice"

Les faits allégués ne sont pas prescrits, puisque toute victime d'une agression sexuelle sur mineur peut porter plainte jusqu'à ses 38 ans. "J'avais envie d'agir (...) [mais] je n'ai jamais pensé à la justice", a pourtant expliqué Adèle Haenel, qui estime qu'il existe "une violence systémique faite aux femmes dans le système judiciaire" et regrette que les agresseurs et les violeurs soient "si peu" condamnés.

"Je pense qu'elle a tort de penser que la justice ne peut pas répondre à ce type de situation, a réagi la garde des Sceaux Nicole Belloubet, interrogée sur France Inter. Au contraire, surtout avec ce qu'elle a dit, elle devrait saisir la justice qui me semble être en capacité de prendre en compte ce type de situations."

Le réalisateur Christophe Ruggia a répondu à ces accusation par la voix de son avocat, Jean-Pierre Versini. Celui-ci a critiqué une lecture des faits "systématiquement tendancieuse, inexacte, romancée, parfois calomnieuse". Son client réfute, dit-il, "catégoriquement avoir exercé un harcèlement quelconque ou toute espèce d'attouchement sur cette jeune fille alors mineure".