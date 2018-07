Le parquet de Paris ouvre une enquête pour "violences" et "harcèlement sexuel" après l'agression d'une femme en pleine rue à Paris

Marie Laguerre rentrait chez elle, mardi 24 juillet, lorsqu'elle a été prise à partie par un homme qui a fini par la frapper au visage dans la rue.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "violences" et "harcèlement sexuel", a appris franceinfo de source judiciaire lundi 30 juillet. L'enquête, confiée au commissariat du 19e arrondissement de la capitale, fait suite à la plainte déposée par une jeune femme qui a dénoncé, vidéo à l'appui, son agression à Paris par un homme qui l'a frappée au visage en pleine rue.

Marie Laguerre rentrait chez elle, mardi 24 juillet, lorsqu'elle a été prise à partie par un homme. Il lui a d'abord adressé des gestes déplacés, des sifflements et des commentaires. "Ta gueule", lui a alors lancé la jeune femme de 22 ans, en continuant sa route. L'homme est alors revenu vers elle et l'a frappée au visage, comme on peut le voir sur ces images, que Marie a diffusées pour dénoncer cette violence.