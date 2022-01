Equitation : le cavalier Edouard Mathé mis en examen pour viols

Des accusations graves. Le cavalier français Edouard Mathé a été mis en examen le 14 janvier pour "viols", "atteintes sexuelles" et "harcèlement", annonce à l'AFP le parquet de Versailles, confirmant une information du Journal du dimanche. Le cavalier, âgé de 40 ans, reconnaît avoir entretenu des relations sexuelles avec les plaignantes mais conteste l'absence de consentement, selon le parquet, qui a confié l'enquête à la section de recherches des Yvelines.

Au total, quatre femmes, âgées aujourd'hui de 18, 23, 27 et 35 ans, ont déposé plainte. L'une d'entre elles était mineure au moment des faits. La jeune femme était son élève et son employée jusqu'en juin 2021. Arrivée en 2020 quand elle avait 16 ans dans l'écurie, elle a déposé plainte en novembre pour "atteintes sexuelles sur mineure de plus 15 ans par personne ayant autorité" et "harcèlement", selon son avocate, maître Nathalie Tomasini.

Interdit par la Fédération française d'équitation de participer aux compétitions après des plaintes pour menaces, Edouard Mathé a fait appel de cette décision. L'audience aura lieu le 28 janvier, selon l'avocate. Mais le cavalier "continue aujourd'hui à entraîner et est encore au contact de jeunes filles, c'est très grave", explique l'avocate.