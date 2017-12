La production de "House of Cards" va reprendre début 2018 pour une dernière saison sans Kevin Spacey

Un épilogue sans Kevin Spacey. La production de la sixième et dernière saison de la série House of Cards va reprendre début 2018, a indiqué Netflix auprès de Variety (en anglais), lundi 4 décembre. La société américaine précise que Kevin Spacey, qui interprétait jusque-là le rôle principal, ne jouera pas dans cette saison.

Agé de 58 ans, l'acteur américain doublement oscarisé a été accusé d'avoir harcelé et agressé deux jeunes acteurs mineurs. Il est également mis en cause pour des faits de harcèlement sur le plateau de House of Cards.

Mis en cause également au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, Scotland Yard a ouvert une enquête portant sur deux agressions sexuelles et plusieurs cas de harcèlement au théâtre londonien Old Vic, dont Kevin Spacey a été le directeur artistique entre 2004 et 2015.

Reste désormais aux auteurs d'imaginer comment la série va se poursuivre sans Kevin Spacey, qui incarnait le personnage principal, Frank Underwood, depuis devenu président des Etats-Unis. Plusieurs mois avant ces révélations, la cinquième saison leur avait déjà néanmoins offert un tremplin intéressant, en faisant de son épouse, Claire Underwood, sa remplaçante à la Maison Blanche. Coup de chance ?