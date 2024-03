La chanteuse Lio assure avoir été victime de viol par son beau-père lorsqu'elle était enfant

"Il m'a fallu beaucoup d’années pour mettre le mot 'viol' sur ce qui m'est arrivé, j’ai été violée d’autres fois après, parce que je n’avais pas mis le mot sur le premier." Dans un long entretien au magazine belge Max, à paraître samedi 16 mars, la chanteuse Lio assure avoir été violée par son beau-père, Alberto Nogueira, par ailleurs le père de la chanteuse et comédienne Helena Noguerra, alors qu'elle avait 10 ans. Ce dernier n'avait, vendredi soir, pas réagi publiquement aux accusations portées par sa belle-fille.

La chanteuse avait déjà révélé, dans une interview à Télé-Loisirs en 2021, avoir été violée par un ami de la famille, mais sans nommer son agresseur. "J’ai été violée par un proche de la famille quand j'avais 10 ans à l'arrière de la voiture de mes parents. Digitalement. Tranquillement, pendant que mes parents conduisaient, à côté de ma petite sœur", avait-elle déclaré au magazine.

"Ma vie est un combat de tous les jours"

La chanteuse est également revenue sur les conséquences psychologiques de ce viol. "Ma vie est un combat de tous les jours. Il y a des matins pour me lever et faire un café, c'est la fin du monde." Elle ajoute : "Tout ça ne finit jamais. C’est sur ce tout petit bout de chose, uniquement, que je suis d’accord avec Christine Angot : "On se débrouille". Et je suis sœur de tous les gens qui se débrouillent avec ce poids-là et trois fois rien dans la cagnotte."

Elle regrette également que son "enfance avec un beau-père incestueux" l'ait "éloignée de ma sœur, parce que mon beau-père est son père". Elle profite aussi de cet entretien pour remercier la "nouvelle génération de féministes" grâce à qui elle a appris à "s'aimer".