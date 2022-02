Jean-Jacques Bourdin visé par une deuxième plainte

Le journaliste Jean-Jacques Bourdin est visé par une deuxième plainte, déposée mercredi au commissariat du XVIème arrondissement de Paris et que la cellule investigation de Radio France a pu consulter jeudi 17 février. Il s'agit d'une plainte pour "agression sexuelle", "harcèlement" et "exhibition".

La plaignante est une femme de 60 ans qui a été standardiste dans l'entreprise Méditraining, à Neuilly-Plaisance, où travaillait Jean-Jacques Bourdin en plus de son poste de journaliste à RTL.

Dans sa plainte, elle l'accuse de s'être masturbé devant elle dans les locaux de Méditraining à plusieurs reprises, et de l'avoir appelée à son poste "tous les jours pendant deux semaines".

Elle explique qu'au printemps 1988, quand elle avait 26 ans, Jean-Jacques Bourdin lui a proposé de visiter les studios de RTL, ce qu'elle a accepté. "Pendant le trajet, on échange sur mon travail et mes ambitions, explique-t-elle dans sa plainte. Je lui ai dit que je voulais être attachée de presse."

En arrivant à la radio, toujours dans la voiture, le journaliste a sorti son sexe, pris la main de la jeune femme et l'a posée sur son sexe, assure la plaignante. Selon elle, il lui a ensuite proposé 2 000 francs en échange. Elle précise qu'il a par ailleurs "essayé de [l]'embrasser de manière assez brutale, en [la] coinçant contre l'intérieur de la portière".

Des faits prescrits

La plaignante dénonce des faits datant du printemps 1988, soit 34 ans plus tard, et qui sont donc prescrits, car elle ne supportait plus la dichotomie entre la personne publique et son agresseur, a expliqué son avocat Eric Morain à la cellule investigation de Radio France.

"On parle de faits allégués il y a 34 ans, réagit l'avocat de Jean-Jacques Bourdin, Christian Saint-Palais, au micro de franceinfo. Jean-Jacques Bourdin conteste avoir jamais agressé une femme et s'être masturbé devant une femme. Cette curée médiatique et ce feuilleton sont insupportables."

"On salit l'honneur d'un homme 34 ans après des faits allégués. Que le parquet ouvre systématiquement des enquêtes désormais pour des faits prescrits, je suis opposé à cela. On ne peut pas se défendre !" Me Christian Saint-Palais, avocat de Jean-Jacques Bourdin à franceinfo

Jean-Jacques Bourdin, journaliste star de RMC et BFMTV, est déjà visé par une enquête pour "agression sexuelle" après une plainte de la journaliste Fanny Agostini pour "tentative d'agression sexuelle" à Calvi (Haute-Corse) en 2013. Depuis, le journaliste a été "temporairement" écarté de l'antenne de RMC et de BFMTV. Lui "conteste les faits" et "regrette la décision unilatérale" de son employeur.