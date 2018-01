Un acteur reverse la totalité de son salaire à des associations pour "ne pas gagner d'argent pour son travail avec Woody Allen"

Timothée Chalamet a expliqué qu'il ne voulait "voulait pas gagner d'argent pour son travail sur le film de Woody Allen". L'acteur Timothée Chalamet aux Los Angeles Film Critics Association Awards, en Californie (Etats-Unis), le 13 janvier 2018. (MATT WINKELMEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

Timothée Chalamet, l'acteur du prochain film de Woody Allen, lâche son réalisateur. Le comédien de 22 ans joue le rôle principal dans A Rainy Day in New York, dont la sortie est prévue courant 2018. Il annonce, lundi 15 janvier, qu'il va reverser la totalité du cachet qu'il a touché pour le long-métrage à des œuvres de charité. Parmi elles figure Time's Up, l'association de lutte contre le harcèlement sexuel créée par plusieurs stars hollywoordiennes, rapporte le Guardian (en anglais).

Woody Allen est accusé depuis des dizaines d'années d'avoir abusé sexuellement de sa fille adoptive, Dylan Farrow. Le réalisateur américain a toujours nié ces allégations. Interrogé par CNN (en anglais) au sujet de sa relation avec Woody Allen, Timothée Chalamet a d'abord éludé. "Si le film sort, s'il sort, il sera très important de parler de ça, mais ce n'est pas encore le moment", a-t-il expliqué.

"Un bon rôle n'est pas le seul critère pour accepter un contrat"

L'acteur s'est finalement ravisé dans un message posté sur son compte Instagram, lundi soir. "J'ai été interrogé durant plusieurs interviews à propos de ma décision de travailler sur un film avec Woody Allen, l'été dernier. Je ne peux pas répondre directement à cause de mon contrat, a-t-il écrit. Ce que je peux dire, ce que je ne veux pas gagner d'argent pour mon travail sur ce film. (...) Je vais faire don de la totalité de mon salaire à trois œuvres de charité : Time's Up, le Centre LGBT de New-York et le Réseau national de lutte contre les viols, les abus sexuels et l'inceste Rainn"

"Je prends conscience qu'un bon rôle n'est pas le seul critère pour accepter un contrat (...), ayant assisté à la naissance d'un mouvement puissant dont le but est de mettre un terme à l'injustice, à l'inégalité et, surtout, au silence, a encore expliqué Timothée Chalamet. Je veux gagner le droit de me tenir aux côtés des artistes courageuses qui se battent pour que tout le monde puisse être traité avec le respect et la dignité qu'ils méritent."