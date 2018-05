Inde : une seconde adolescente violée, aspergée d'essence et brûlée

Cette agression s'est produite vendredi, le même jour et dans la même région où un fait similaire a scandalisé l'opinion publique.

Nouveau drame en Inde. Une adolescente lutte, lundi 7 mai, contre la mort après avoir été violée, aspergée d'essence et brûlée, a annoncé la police locale. C'est la seconde affaire de ce type en quelques jours dans ce pays d'Asie du Sud. L'Inde est secouée ces dernières semaines par plusieurs scandales de viols, qui remettent au premier plan le fléau des violences sexuelles dans cette société patriarcale où prévaut la culture du silence.

Traitée dans un hôpital privé, "la fille souffre de brûlures au premier degré sur 70% du corps", a déclaré un responsable de la police locale à l'AFP. Les forces de l'ordre ont procédé à l'interpellation d'un jeune homme de 19 ans qui vit dans le même quartier que la victime de 17 ans. "Il a versé du kérosène sur la fille et l'a brûlée", a précisé le policier.

40 000 viols signalés chaque année

Cette agression s'est produite vendredi, le même jour et dans la même région où un fait similaire a scandalisé l'opinion publique : le viol d'une jeune fille qui a ensuite été brûlée vive. Dans la première affaire, le principal suspect et le chef du village ont été arrêtés dimanche. La famille de la victime, âgée de 16 ans, a été placée sous protection spéciale de la police. La jeune fille avait été enlevée de chez elle jeudi alors que sa famille assistait à un mariage et violée dans une forêt.

Ses proches s'étaient alors plaints auprès du conseil des anciens du village qui avait ordonné vendredi à deux accusés d'effectuer cent abdominaux et de verser une amende de 50 000 roupies (750 dollars). Furieux devant cette sentence, les suspects auraient alors roué de coups les parents de la jeune fille et incendié leur maison avec cette dernière à l'intérieur.

Ces drames interviennent alors que la législation contre les agression sexuelles ne cesse d'être durcie depuis un viol collectif à New Delhi en 2012 qui avait choqué la planète. Quelque 40 000 viols ont été signalés en Inde en 2016, mais les experts estiment que ce chiffre ne représente que la partie émergée de l'iceberg.