Haute-Garonne : deux hommes de 18 et 21 ans placés en détention provisoire pour l'enlèvement et le viol d'une femme de 38 ans

La victime a été enlevée devant son domicile à Rangueil. Puis, elle a été conduite à quelques kilomètres, à Vieille-Toulouse, où elle a été frappée et violée, selon le parquet.

Deux jeunes hommes âgés de 18 ans et 21 ans ont été mis en examen et placés en détention provisoire pour des soupçons d'enlèvement et de viol d'une femme de 38 ans à Vieille-Toulouse (Haute-Garonne) dans la soirée du 24 septembre, annonce mercredi 5 octobre le parquet de Toulouse à France Bleu Occitanie.

Selon le parquet de Toulouse, cette femme de 38 ans a été abordée par ces deux jeunes hommes à Rangueil, devant sa résidence, alors qu'elle rentrait chez elle en voiture. Elle a alors été menacée par une arme à feu puis a été forcée de laisser monter les deux jeunes hommes dans la voiture. Conduite contre son gré à Vieille-Toulouse, elle a ensuite été frappée puis violée par l'un des deux hommes, d'après le parquet. La jeune femme a ensuite été abandonnée en pleine rue. Un passant lui est venu en aide. L’enquête a été confiée à la gendarmerie.

Les deux hommes ont été interpellés le lendemain. L'un des deux hommes conduisait la voiture de la victime quand il a été arrêté. Ils ont donc été tous les deux été mis en examen pour "enlèvement et séquestration pour faciliter un autre crime". L'un des deux est également mis en examen pour "viol sous la menace d'une arme".