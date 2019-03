Accusations de harcèlement sexuel au journal "Le Monde" : une enquête ouverte à l'encontre du collaborateur

Le journaliste, dont le nom n'est pas révélé, a déjà été mis à pied à titre conservatoire par la direction du quotidien.

Une enquête a été ouverte à l'encontre d'un collaborateur du Monde après la plainte déposée pour harcèlement sexuel notamment, mercredi 6 mars, a appris franceinfo de source judiciaire, vendredi 8 mars. L'enquête a été confiée à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP).

Des attachées de presse principalement

Ces huit femmes sont attachées de presse pour la plupart. Elles ont déposé plainte mercredi contre un journaliste du Monde après avoir reçu des photos de nu en 2016 et 2017. Elles ont déposé plainte pour des faits de "harcèlement sexuel" et de "violences psychologiques".

Le journaliste, dont les plaignantes n'ont pas révélé le nom, a été mis à pied à titre conservatoire, a indiqué mercredi la direction du journal dans un communiqué. La famille du journaliste a précisé à Libération et à 20 Minutes que ce dernier était atteint d'une maladie neurodégénérative et sous traitement depuis plusieurs années. Selon Le Monde, il est "hospitalisé depuis plusieurs semaines" et n'a "pas encore pu être entendu pour répondre à ces allégations de faits graves et répétés".