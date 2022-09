Signalé en juillet auprès de la cellule d’enquête sur les violences sexuelles et sexistes au sein d’Europe-Ecologie-Les Verts, Julien Bayou a démissionné lundi dernier de son poste de secrétaire national du parti. Une structure "disqualifiée" selon l'avocate de l'élu parisien. "A quatre reprises, Julien Bayou a demandé par écrit à être auditionné devant cette cellule, ce qui lui a été purement et simplement refusé", a signalé Maître Marie Dosé. franceinfo a enquêté sur cette cellule. Si ses membres ont reçu pour consigne de ne pas communiquer avec la presse, franceinfo a pu recueillir le témoignage d'une victime qui dénonce également des failles. "Un des membres de la cellule a contacté mon agresseur pour lui dire que j'avais fait un signalement", déplore-t-elle auprès de franceinfo.

>> Démission de Julien Bayou : "On ne peut pas attendre les décisions de justice pour prendre des décisions", estime la sénatrice Laurence Rossignol

La jeune femme, militante depuis 2017 chez les Verts, a saisi par mail la cellule d'écoute deux mois après une agression sexuelle. Les faits se seraient déroulés à l'été 2020, des violences sexuelles qui auraient été commises par un cadre du parti en Ile-de-France. Moins de deux jours après son témoignage censé rester secret, son agresseur l'a contactée à de multiples reprises. Des appels, des messages qui effraient la victime. "J'avais peur qu'il vienne me harceler chez moi. Je ne pensais pas qu'en saisissant la cellule, mon agresseur serait protégé par un certain nombre de personnes", regrette-t-elle.

Des victimes renoncent à saisir la cellule

franceinfo a pu joindre le cadre francilien qui serait responsable de la fuite. Une personne influente au sein du parti en Ile-de-France et qui siège au Conseil Fédéral. S'il ne nie pas "avoir informé très tôt l'agresseur de ce signalement", il réfute avoir communiqué le nom de la victime. Selon lui, il s'agissait "d'une décision collective et non d'une initiative individuelle pour prévenir un autre cadre et ami". Pourtant, selon plusieurs sources au sein des Verts, c'est cette initiative qui a "justifié son départ de la cellule d'écoute".

De son côté, l'agresseur présumé a été suspendu et il a démissionné en décembre 2020. Avant même d'être auditionné. Une gestion de l'affaire que dénonce la victime : "Ça a été plus difficile le traitement de mon affaire que l'agression en elle-même d'un certain côté", avance la jeune femme. Selon elle, d'autres victimes ont renoncé à saisir à leur tour la cellule. "Certaines personnes qui ont eu vent de mon histoire, m'ont dit : moi pour l'instant, je n'ose pas témoigner. Ça n'inspire pas confiance ce genre de choses".